В Ростове снова активизировались догхантеры

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:07:30+03:00

Одно из животных уже пострадало на западном

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В Ростове снова начали травлю бездомных собак.

Одно из животных пострадало от рук догхантеров на улице Зорге. Местные жители вчера заметили собаку, которая вела себя весьма странно. Она непрестанно бегала по кругу, периодически падая на землю. Но потом вновь поднималась и продолжала путь по окружности.

Ростовчане сначала подумали, что у животного бешенство. Но позже эти предположения были отвергнуты. О произошедшем они рассказали в одном из ростовских пабликов соцсети.

- У собаки, скорее всего, не бешенство, а отравление. Вечером она уже лежала мертвая, - написали местные жители.

Многие пользователи в комментариях написали, что у животного были типичные признаки отравления.

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ИСТОЧНИК KP.RU