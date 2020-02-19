Ростовской модели Полине Дибровой пожелали поскорее сменить мужа
Ростовчанке Полине Дибровой посоветовали сменить мужа.
Девушка выложила в своем аккаунте Инстаграм новое фото с празднования дня рождения одного из сыновей. Ребенку исполнилось десять лет. В честь этого была устроена вечеринка в стиле The Beatles, так как семья любит эту группу.
- День действительно важный, а праздник получился шедевральный. Главный ваш вопрос - The Beatles - идея папы, - рассказала о прошедшем празднике Полина.
Но после этого подписчики ростовской модели посоветовали ей подыскать себе другого мужчину.
«Полина, вы мне очень нравитесь, желаю поскорее найти классного красивого мужика и понять, что такое женское счастье. Оно не только в детях», - прозвучало в комментариях.
Диброва на это ничего не ответила.
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ИСТОЧНИК KP.RU