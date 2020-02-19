Ростовской модели Полине Дибровой пожелали поскорее сменить мужа

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:46:55+03:00

На пожелание девушка ничего отвечать не стала

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Ростовчанке Полине Дибровой посоветовали сменить мужа.

Девушка выложила в своем аккаунте Инстаграм новое фото с празднования дня рождения одного из сыновей. Ребенку исполнилось десять лет. В честь этого была устроена вечеринка в стиле The Beatles, так как семья любит эту группу.

- День действительно важный, а праздник получился шедевральный. Главный ваш вопрос - The Beatles - идея папы, - рассказала о прошедшем празднике Полина.

Но после этого подписчики ростовской модели посоветовали ей подыскать себе другого мужчину.

«Полина, вы мне очень нравитесь, желаю поскорее найти классного красивого мужика и понять, что такое женское счастье. Оно не только в детях», - прозвучало в комментариях.

Диброва на это ничего не ответила.

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ИСТОЧНИК KP.RU