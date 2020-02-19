В Ростове столкнулись две иномарки
В донской столице при необычных условиях столкнулись две иномарки.
Инцидент произошел сегодня, 19 февраля около семи часов вечера на улице Зоологической. По словам очевидцев, водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением. В результате этого машина перевернулась, и проехавшись на крыше, врезалась в припаркованный Hyundai Accent.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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На место аварии выезжали спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU