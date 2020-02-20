2020-02-20T09:08:31+03:00
Происшествия

Донской рецидивист выкрал и продал норковую шубу за 90 тысяч рублей

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Виктория Никитина
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В Ростовской области поймали похитителя шубыВ Ростовской области поймали похитителя шубыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний мужчина выломал окно на одной из улиц Аксайского района. Затем он проник в дом и выкрал оттуда норковую шубу. Общая сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.

Хозяйка вещи, обнаружив пропажу, незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник ранее уже был судим за кражу. В содеянном он признался и сообщил, что шубу он уже продал, а деньги потратил.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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