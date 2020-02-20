Полина Диброва рассказала о состоянии супруга после микроинсульта

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:54:29+03:00

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После посещения мужа в Боткинской больнице Полина Диброва рассказала о его самочувствии.

В своем профиле в соцсети Инстаграм девушка опубликовала очередное новое фото. На снимке она была запечатлена с улыбающимся мужем Дмитрием Дибровым. Полина рассказала, что привезла супругу в больницу Банджо для поднятия боевого духа. Похоже, что телеведущий еще не совсем в порядке. На груди у него виднелись прикрепленные электроды, следящие за сердечной деятельностью.

- Некоторое время мой муж пробудет в больнице. Он сейчас отдыхает и восстанавливается, - написала Полина Диброва.

В комментариях подписчики девушки пожелали скорейшего выздоровления ее мужу.

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ИСТОЧНИК KP.RU