2020-02-20T09:54:29+03:00
Общество

Полина Диброва рассказала о состоянии супруга после микроинсульта

"Он отдыхает и восстанавливается"
Виктория Никитина
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Полина Диброва проведала мужа в больнице. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмПолина Диброва проведала мужа в больнице. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
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После посещения мужа в Боткинской больнице Полина Диброва рассказала о его самочувствии.

В своем профиле в соцсети Инстаграм девушка опубликовала очередное новое фото. На снимке она была запечатлена с улыбающимся мужем Дмитрием Дибровым. Полина рассказала, что привезла супругу в больницу Банджо для поднятия боевого духа. Похоже, что телеведущий еще не совсем в порядке. На груди у него виднелись прикрепленные электроды, следящие за сердечной деятельностью.

- Некоторое время мой муж пробудет в больнице. Он сейчас отдыхает и восстанавливается, - написала Полина Диброва.

В комментариях подписчики девушки пожелали скорейшего выздоровления ее мужу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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