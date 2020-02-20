Главный тренер ростовских гандболисток Амброс Мартин продлил контракт с клубом
Хорошей новостью поделились в гандбольном клубе «Ростов-Дон». Главный тренер женского клуба 51-летний Амброс Мартин продлил контракт. Как сообщает пресс-служба клуба, он продолжит работу с командой и в следующем сезоне.
Тренер возглавил клуб в июле 2018 году. Под его руководством испанского тренера ростовские гандболистки выиграли чемпионат России и Кубок России, дважды стали обладательницами Суперкубка России и впервые в истории клуба вышли в финал Лиги чемпионов. В этом сезоне гандболистки будут стараться улучшить результаты.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», Амброс Мартин тренерскую карьеру начал в 2003 году. В 2012 году он возглавил венгерский гандбольный клуб «Дьер», с которым четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в 2013, 2014, 2017, 2018 годах.
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ИСТОЧНИК KP.RU