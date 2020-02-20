В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с такси

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:01:51+03:00

Один из водителей не убедился в безопасности маневра. фото vk "Это Ростов-на-Дону!"

Один из водителей не убедился в безопасности маневра

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В четверг, 20 февраля, в донской столице произошла авария с участием автобуса №25 и автомобиля такси. Аварию зафиксировали на проспекте Стачки в районе дома №30, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.

По предварительным данным, водитель пассажиркского автобуса не убедился в безопасности маневра и врезался в «Лада Гранта». За рулем легкового автомобиля находился 36-летний мужчина.

Сразу после аварии на место происшествия вызвали сотрудников УГИБДД.

- В результате ДТП никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии образовался дорожный затор. Объехать его можно по улице Портовой или Рабочей площади.

ИСТОЧНИК KP.RU