В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с такси
В четверг, 20 февраля, в донской столице произошла авария с участием автобуса №25 и автомобиля такси. Аварию зафиксировали на проспекте Стачки в районе дома №30, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.
По предварительным данным, водитель пассажиркского автобуса не убедился в безопасности маневра и врезался в «Лада Гранта». За рулем легкового автомобиля находился 36-летний мужчина.
Сразу после аварии на место происшествия вызвали сотрудников УГИБДД.
- В результате ДТП никто не пострадал, - отметили в ведомстве.
Очевидцы сообщают, что на месте аварии образовался дорожный затор. Объехать его можно по улице Портовой или Рабочей площади.
ИСТОЧНИК KP.RU