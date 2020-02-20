Владелец ростовского агентства ритуальных услуг похоронил голливудскую актрису Аманду Сейфрид

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:32:39+03:00

И даже изготовил надгробие для знаменитости [фото]

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В одном из самых знаменитых агентств ритуальных улуг донской столицы простились со звездой мирового масштаба. Сотрудники мастерской по изготовлению надгробий разместили на памятник фотографию голливудской актрисы Аманды Сейфрид, знаменитой по сериалу «Твин Пикс» и фильму «Дрянные девчонки».

Недавно актрисе исполнилось 34 года, она жива, здорова и воспитывает дочь. Но владелец ростовской мастерской имеет совсем другие сведения. По его информации, актриса попала в аварию и погибла. Какого же было его удивление, когда на явную ошибку указал случайный посетитель адвокат Алексей Аванесян. Адвокат отметил, что выставлять на надгробиях снимки живых людей – дурной тон.

Снимок живой артистки поместили на памятник. Фото: Facеbook Алексей Аванесян

В этом же месте мужчина увидел фотографию еще одной живой девушки, на этот раз – из Сочи. Мужчина нашел ее снимки в социальных сетях и вновь указал на ошибку.

– Если из Сочи, то лучше уберу. Мало ли что? (смеется), – подколол владельца Алексей Аванесян.

Хозяин мастерской пообещал убрать с надгробий все снимки живых людей. Адвокат решил через несколько дней вернуться туда и проверить изменится ли что-нибудь.

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ИСТОЧНИК KP.RU