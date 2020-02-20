2020-02-20T12:32:39+03:00
Общество

Владелец ростовского агентства ритуальных услуг похоронил голливудскую актрису Аманду Сейфрид

И даже изготовил надгробие для знаменитости [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Голливудская актриса Аманда Сейфрид. Фото: Instagram Аманда СейфридГолливудская актриса Аманда Сейфрид. Фото: Instagram Аманда Сейфрид
Изменить размер текста:

В одном из самых знаменитых агентств ритуальных улуг донской столицы простились со звездой мирового масштаба. Сотрудники мастерской по изготовлению надгробий разместили на памятник фотографию голливудской актрисы Аманды Сейфрид, знаменитой по сериалу «Твин Пикс» и фильму «Дрянные девчонки».

Недавно актрисе исполнилось 34 года, она жива, здорова и воспитывает дочь. Но владелец ростовской мастерской имеет совсем другие сведения. По его информации, актриса попала в аварию и погибла. Какого же было его удивление, когда на явную ошибку указал случайный посетитель адвокат Алексей Аванесян. Адвокат отметил, что выставлять на надгробиях снимки живых людей – дурной тон.

Снимок живой артистки поместили на памятник. Фото: Facеbook Алексей Аванесян

Снимок живой артистки поместили на памятник. Фото: Facеbook Алексей Аванесян

В этом же месте мужчина увидел фотографию еще одной живой девушки, на этот раз – из Сочи. Мужчина нашел ее снимки в социальных сетях и вновь указал на ошибку.

– Если из Сочи, то лучше уберу. Мало ли что? (смеется), – подколол владельца Алексей Аванесян.

Хозяин мастерской пообещал убрать с надгробий все снимки живых людей. Адвокат решил через несколько дней вернуться туда и проверить изменится ли что-нибудь.

ВНИМАНИЕ

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно количество погибшей в Ростове-на-Дону рыбы
Рестораны, цветы и сувениры: На подарки любимым ростовчане потратили на 30% больше
В Ростове-на-Дону маленькие студенты Детского университета реализуют серьезные проекты
Владелец ростовского агентства ритуальных услуг похоронил голливудскую актрису Аманду Сейфрид
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с такси
Главный тренер ростовских гандболисток Амброс Мартин продлил контракт с клубом
Полина Диброва рассказала о состоянии супруга после микроинсульта
Донской рецидивист выкрал и продал норковую шубу за 90 тысяч рублей
В Ростове столкнулись две иномарки
В Ростове эвакуировали четыре суда из-за угрозы взрыва
Ростовской модели Полине Дибровой пожелали поскорее сменить мужа
В Ростове снова активизировались догхантеры
В Ростове опасный пешеходный переход обеспокоил местных жителей
Осужденного в Ростове Яна Сидорова этапировали в Ульяновскую область втайне от матери и адвоката
На энергоблоке №2 Ростовской АЭС стартовала сборка реактора
«Этот зверь укусил меня за руку!»: в Ростове агрессивный пес набросился на женщину с собакой
Призер Олимпийских игр из Ростовской области Алексей Денисенко стал отцом
Ростовчанина приговорили к 3,5 года колонии за хищение муниципальной земли
Перелом ребер и разрыв печени: в Новочеркасске выпивший мужчина сильно избил своего знакомого