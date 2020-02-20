В Ростове-на-Дону маленькие студенты Детского университета реализуют серьезные проекты

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:33:58+03:00

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Юные студенты Детского университета ДГТУ могут реализовать свои таланты на практике. К слову, он открыт в 2016 году и уже стал самым популярным проектом в сфере дополнительного образования для дошкольников и школьников. Сегодня там действуют пять факультетов: «Инженерно-технологический» для юных программистов и инженеров-электроников, «Естественнонаучный» для биологов, химиков и экологов, «Гуманитарный», «Архитектура и искусство», а также «Математика и информатика». В группах всего по 5-6 человек, поэтому преподаватель успевает уделить внимание каждому юному студенту. А для детей и подростков это возможность получить совершенно иные отличные от школьных знания.

Так, 12-летний Дмитрий Чаус уже работает над созданием сайта сборной России по футболу. - Конечно, мой сайт значительно проще, чем официальный, но он сделан с душой, - говорит он.

А 10-летний Кирилл Пикалов уже может похвастаться первым изобретением, которое придет на помощь родителям. Он сделал кулон, в который поместил инфракрасный светодиод, сигналы с которого будут улавливать датчики, размещенные в опасных местах, и при приближении ребенка к такому месту будет звучать сигнал. Свое устройство парень уже представил на конкурсе изобретателей «Донская сборка». А в планах у начинающего инженера доработать проект и встроить в него систему GPS на случай, если ребенок потеряется.

ВАЖНО Подробнее узнать о работе Детского университета ДГТУ можно по телефону 8 (863) 273-87-70 или по адресу: пл. Гагарина, 1, корпус 8, ауд. 127.