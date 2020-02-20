2020-02-20T13:01:33+03:00
Общество

Стало известно количество погибшей в Ростове-на-Дону рыбы

Специалисты выясняют причину
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Погибшая в реке Дон рыба. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону!"Погибшая в реке Дон рыба. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону!"
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Эксперты подсчитывают убытки, нанесенные неизвестными. Как сообщили в Росрыболовстве, специалисты пересчитали каждую погибшую особь и сейчас оценивают ущерб. Основная версия произошедшего - браконьеры, которые выкинули улов на берег.

Ростовчане заметили сотни брошенных тушек на берегу реки Дон общей протяженностью около 50 метров. ЧП произошло неподалеку от улицы Портовой во вторник, 18 февраля.

- Общее количество погибшего пеленгаса составило 715 экземпляров, размерный ряд - от 24 см до 33 см, вес - от 197 г до 424 г, - отметили в ведомстве.

Специалисты взяли образцы рыбы и воды для исследования, подсчитывают ущерб, а также активно опрашивают рыбаков.

- По результатам проведения административного расследования возможна передача материалов дела в правоохранительные органы в целях решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - подчеркнули в Азово-черноморском территориальном управлении Росрыболовства России.

Известно, что Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Дон.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", одной их основных версий специалисты считают браконьерство. На это указывает короткий промежуток гибели на отмели, а также повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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