В Ростове изменятся правила оплаты проезда

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:12:13+03:00

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В Ростове-на-Дону произошли изменения в правилах оплаты проезда в общественном транспорте. Стоимость останется прежней, а нововведения коснутся расположения и работы терминалов, а также использования транспортных карт.

По информации, опубликованной на сайте городской администрации, становится ясно, что теперь терминалы будут располагаться не в кабине водителя, а ближе к пассажирам. Это позволит людям не передавать карту для безналичной оплаты, а прикладывать ее самостоятельно.

Кроме того, при оплате проезда наличными, ростовчане будут получать специальный бумажный билет. Изменится срок изготовления социальных карт для школьников. Раньше их делали в течение 15 дней, а теперь будут не дольше недели.

Важно отметить, что нововведения коснутся и работы транспортных карт. Если человек не будет пользоваться ей год, система автоматически заблокирует ее. Восстановить карту получится только после письменного заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU