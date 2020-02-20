Строгая мама: Виктория Лопырева запретила своему сыну смотреть мультики

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:57:43+03:00

Ребенку запретили приближаться к телевизору и другим гаджетам [фото]

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Молодая мама Виктория Лопырева много времени уделяет своему сыну Марку Лео, которому недавно исполнился годик. В честь этого радостного события мальчику подарили первый автомобиль. Но оказалось, что в жизни малыша не все так радужно.

lopyrevavika Сын Виктории Лопыревой Марк Лео

Родители установили запрет на просмотр телевизора, использование гаджетов и, как следствие, мультфильмы. Родители стараются оградить малыша от дурного влияния телевизора, отдав предпочтение развивающим детским играм.

Знаменитость часто отвечает на вопросы людей. Фото: Instagram Виктория Лопырева

Сама же Виктория Лопырева призналась, что отдает предпочтение Ивану Урганту и Владимиру Познеру, ее супруг следит за творчеством блогера Юрия Дудя, мама знаменитой ростовчанки замечена за просмотром «Квартирного вопроса» и канала «Культура», а папа любит спорт.

lopyrevavika Виктория Лопырева с мужем и сыном

Когда именно малышу разрешат смотреть мультфильмы знаменитая блондинка не уточнила.

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ИСТОЧНИК KP.RU