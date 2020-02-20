2020-02-20T14:48:43+03:00
Общество

Въезд грузовиков в центр Ростова-на-Дону могут ограничить

Запрет коснется машин с высоким уровнем выброса вредных выхлопных газов
Дадаян Давид
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Грузовика запрет движение в центре городаГрузовика запрет движение в центре городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове на некоторых центральных улицах планируют ограничить движение крупногабаритного транспорта. Запрет связан с тем, что грузовые машины наносят вред окружающей среде. Информация об этом появилась на сайте администрации донской столицы 20 февраля.

Как сообщил заместитель главы города Константин Солонский на совещании по реализации областного проекта «Безопасность дорожного движения», обсуждение коснулось защите окружающей среды от воздействия вредных выхлопных газов.

Рассматривался вопрос о введение запрета движения в центре города большегрузов ниже второго класса экологичности. Для регулирования соответствующих требований летом 2018 года утвердили специальные дорожные знаки. Однако технические требования еще не закреплены в правовых нормах.

Именно поэтому сразу после появления этих дорожных знаков, городская администрация будет стараться ввести запрет на въезд крупногабаритного транспорта на некоторые улицы Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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