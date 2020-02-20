Ростовчане смогут улететь во Владикавказ

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:10:16+03:00

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Из донского аэропорта Платов возобновятся прямые перелеты во Владикавказ. Как сообщили в пресс-службе ростовской авиагавани, полеты между городами запланированы на весенне-летний сезон 2020 года и начнут работать с 30 марта.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - в понедельник и пятницу. Самолет будет вылетать из Платова в 13:40, а приземляться во Владикавказе в 15:30. В обратном направлении рейс отправляется в 11:00. Время прибытия в аэропорт Ростова-на-Дону - 12:50, по московскому времени.

Желающие улететь во Владикавказ смогут приобрести билеты уже сейчас с помощью сайта ростовского аэропорта Платов. Цена перелета в одну сторону составит 2 тысячи 474 рубля.

Стоит отметить что недавно в Ростове открылось прямое авиасообщение в Белград. Рейсы из донской столицы начнут летать с 5 июня. Ростовчане могут оформить предварительный заказ. Стоимость билета в одну сторону составляет от 9 тысяч 626 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU