В центре Ростова под конец зимы 14 домов остались без отопления

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:20:23+03:00

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В четверг, 20 февраля, жители 14 многоквартирных домов в центре Ростова остались без отопления из-за коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе администрации города, на пересечении Семашко и Шаумяна произошел порыв теплотрассы.

Сейчас тепла нет в домах, расположенных в самом центре донской столицы по Шаумяна от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

- На месте работают две аварийные бригады в составе семи человек и пять единиц автоспецтехники, - отметили в мэрии.

На месте аварии последствия ликвидирует бригада. Рабочие всеми силами стараются как можно скорее устранить прорыв на теплотрассе. По предварительным данным, завершить все ремонтно-восстановительные работы планируется уже этим вечером. Ожидается, что тепло в дома горожан начнет поступать вновь около 19:00 часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU