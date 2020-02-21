2020-02-21T09:18:38+03:00
Общество

Переводы на 30 млрд рублей в рамках Системы быстрых платежей обеспечил ВТБ

На долю банка приходится треть от общего объема переводов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Оборот входящих и исходящих операций с момента запуска Системы быстрых платежей через ВТБ достиг 30 млрд рублей. Банк является активным ее участником, занимая треть от общего объема переводов. Большую часть операций – свыше 60% – занимают входящие платежи. Чаще всего в ВТБ переводят клиенты Альфа-Банка, Тинькофф Банка и ПСБ.

- Сервис быстрых платежей (СПБ) становится все более заметной альтернативой P2P-переводам, общий оборот входящих и исходящих платежей в целом по системе, по данным ЦБ РФ, уже достигает 80 млрд рублей, – сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - ВТБ является крупнейшим игроком в рамках данного проекта: мы занимаем треть от общего объема всех переводов, ежемесячно к сервису подключается 65 тысяч наших уникальных клиентов. Все чаще они совершают операции на небольшую сумму, что доказывает востребованность СБП для повседневных платежей. Уверен, что 2020 год станет прорывным для этого проекта в России.

Так, в течение первого квартала этого года банк сохраняет для своих клиентов бесплатный тариф за переводы в рамках СБП, что повышает доступность и привлекательность платежного сервиса для клиентов.

В настоящее время доля ВТБ от общего оборота операций по системе превышает 35%, а ежемесячный темп прироста платежей составляет 30%. К настоящему моменту число уникальных клиентов банка в рамках сервиса достигло 385 тысяч. Они совершили более 3,7 млн переводов. При этом средний размер исходящего перевода составляет 6 тысяч рублей, а входящего – 11 тысяч. Значительную долю переводов – порядка 60% – составляют платежи на сумму до 3 тысяч рублей.

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