Стала известная дата премьеры седьмого сезона сериала «Сваты»

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:09:42+03:00

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По всей стране зрители с нетерпением ждут продолжение полюбившегося многим сериала «Сваты». Первые серии долгожданного седьмого сезона с участием таганрожца Федора Добронравова покажут на телеэкранах это осенью.

В новом сезоне покажут прошлое семей Ковалевых и Будько. На экранах развернутся красивые истории любви городских интеллигентов и сельской пары. В сюжете будут пересекаться минувшие дни и современность.

Молодые годы главных героев сыграют другие артисты. Так, персонажа Ивана Будько, которого играет таганрожец Федор Добронравов, сыграет его сын — Виктор. А Валентину — актриса Дарья Рыбак.

- По предварительной информации, дата премьеры сериала назначена на 14 сентября 2020 года, - сообщили продюсеры телесериала «Сваты-7» в профиле Instagram.

Известно, что один из эпизодов сериала будет связан со временами крепостного права. Там развернутся нешуточные страсти. Герои сериалов примерят на себя роли помещиков.

Сейчас снимаются все зимние сцены, а уже в мае начнутся съемки летней части сериала. Когда все материал будет отснят, то специалисты преступят к монтажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU