Отвратительный запах встревожил жителей Советского района

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:59:54+03:00

Жители предположили, что выбросы веществ осуществил находящийся рядом завод

Изменить размер текста: A A

Странный и весьма неприятный запах напугал жителей одного из районов Ростова.

В городское управление по делам ГО и ЧС обратились жители Советского района. Они сообщили, что сегодня, 20 февраля на улице Доватора возник крайне неприятный запах. Горожане предположили, что виной этому расположенный рядом завод.

- Информацию направили в Роспотребнадзор и Комитет окружающей среды, на место выехали сотрудники поисково-спасательной службы. В Советском районе спасатели провели замеры воздуха, превышения опасных веществ не обнаружили, - сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неприятный запах воды в Ростове-на-Дону ликвидируют в 2020 году.

Водоканал будет очищать воду активированным углем.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU