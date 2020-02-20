Без жвачек, жидкого дыма и мешанины: в Ростовской области запретили продавать детям табачные смеси
В Ростове-на-Дону депутаты заксобрания внесли ряд изменений в областные законы. На территории всего региона запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе правительства РО.
Этот законопроект был предложен губернатором Василием Голубевым. Во время заседания областной антинаркотической комиссии глава региона потребовал незамедлительно принять меры к обороту «снюсов», а также изъять всю продукцию у продавцов.
- Не дожидаясь принятия соответствующего федерального закона, донские депутаты установили запрет на продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции на региональном уровне,- отметили в пресс-службе.
Отныне бестабачную никотиносодержащую продукцию не будут продавать в детских, образовательных, медицинских учреждениях, а также спортивных объектах. Нарушителям придется нести административную ответственность.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU