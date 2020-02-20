Без жвачек, жидкого дыма и мешанины: в Ростовской области запретили продавать детям табачные смеси

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:40:55+03:00

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В Ростове-на-Дону депутаты заксобрания внесли ряд изменений в областные законы. На территории всего региона запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе правительства РО.

Этот законопроект был предложен губернатором Василием Голубевым. Во время заседания областной антинаркотической комиссии глава региона потребовал незамедлительно принять меры к обороту «снюсов», а также изъять всю продукцию у продавцов.

- Не дожидаясь принятия соответствующего федерального закона, донские депутаты установили запрет на продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции на региональном уровне,- отметили в пресс-службе.

Отныне бестабачную никотиносодержащую продукцию не будут продавать в детских, образовательных, медицинских учреждениях, а также спортивных объектах. Нарушителям придется нести административную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU