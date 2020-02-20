В Ростове местный житель предложил изменить маршрут автобуса № 10

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:57:07+03:00

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Ростовчанин попросил городские власти сменить схему движения автобуса № 10.

Житель донской столицы опубликовал инициативу на портале «Активный ростовчанин». Автор считает, что автобусы должны заезжать в микрорайон Левенцовский. Ростовчанин написал, что транспорт должен ехать по улицам Малиновского, Доватора, проспекту Солженицына, улице Еременко.

На вчерашний день обращение поддержали шесть местных жителей и еще двое высказались против. Если петиция наберет 500 и более голосов, тогда она будет рассмотрена властями.

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А также увеличить количество техники на маршруте.

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ИСТОЧНИК KP.RU