Знал о мошенниках: дончанин «подарил» злоумышленнику 150 тысяч рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:25:47+03:00

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В Ростовской области разыскивают мошенника, обчистившего местного жителя.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков и сообщил о сомнительных финансовых операциях, происходящих по его банковской карте. Потерпевшему предложили пресечь бесконтрольное списание денежных средств. Звонивший предложил продиктовать данные карты, а также секретный код из смс-сообщения. И ростовчанин согласился. С его счета были списаны после этого 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в отделении потерпевший рассказал, что он видел профилактические ролики и знал, как действуют мошенники, однако все равно выполнил все их инструкции и назвал все данные.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма похищенного составила 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU