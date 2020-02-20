В Ростове на Масленицу перекроют движение транспорта
В донской столице на время празднования Масленицы будет ограничено движение.
О грядущих ограничениях сообщили в городской администрации.
Движение будет перекрыто 1 марта с 7:00 до 22:00. В это время будет проходить гастрономическая выставка «Масленица». В связи с ограничениями транспорт не сможет проехать по проспекту Чехова. Речь идет об участке от улицы Пушкинская до Суворова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 2020 год: где и когда ограничат скорость движения транспорта.
Где ограничат скорость движения транспорта 23 февраля.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU