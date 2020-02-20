В Ростове на Масленицу перекроют движение транспорта

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:11:58+03:00

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В донской столице на время празднования Масленицы будет ограничено движение.

О грядущих ограничениях сообщили в городской администрации.

Движение будет перекрыто 1 марта с 7:00 до 22:00. В это время будет проходить гастрономическая выставка «Масленица». В связи с ограничениями транспорт не сможет проехать по проспекту Чехова. Речь идет об участке от улицы Пушкинская до Суворова.

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ИСТОЧНИК KP.RU