В Ростове неизвестные избили патрулей и скрылись на Lexus

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:43:42+03:00

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В донской столице неизвестные устроили стычку с полицейскими.

Инцидент произошел минувшей ночью, с 20 на 21 февраля, на улице Мечникова. По информации портала 1rnd, неизвестные напали на правоохранителей, патрулирующих улицы города. Хулиганы сильно избили полицейских, а затем скрылись с места происшествия на автомобиле марки Lexus. и скрылись на автомобиле, пишет издание.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, полиция занимается поисками нападавших и их автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU