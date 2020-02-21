Анастасия Костенко показала себя в юности
Ростовская модель Анастасия Костенко поделилась снимком своих юных лет.
Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм фото, на котором ей всего 16 лет. На снимке Анастасия запечатлена со своим младшим братом. И запись была опубликована в честь его дня рождения.
- На этом фото где-то август 2009 года, я счастливая до невозможного, ведь мне сообщили, что я поступила на хореографическое отделение в колледж, - написала на своей странице Анастасия Костенко.
Затем красавица поздравила именинника с праздником. Пользователи в комментариях написали, что девушка очень красивая.
«Такая красивая. Сразу видно, что и сейчас красота настоящая - своя», - прозвучало в комментариях.
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Спортсмен рад пополнению.
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ИСТОЧНИК KP.RU