2020-02-21T09:29:12+03:00
Общество

Анастасия Костенко показала себя в юности

Девушка поздравила своего брата с днем рождения
Виктория Никитина
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Костенко показала себя в юности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в ИнстаграмКостенко показала себя в юности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм
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Ростовская модель Анастасия Костенко поделилась снимком своих юных лет.

Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм фото, на котором ей всего 16 лет. На снимке Анастасия запечатлена со своим младшим братом. И запись была опубликована в честь его дня рождения.

- На этом фото где-то август 2009 года, я счастливая до невозможного, ведь мне сообщили, что я поступила на хореографическое отделение в колледж, - написала на своей странице Анастасия Костенко.

Затем красавица поздравила именинника с праздником. Пользователи в комментариях написали, что девушка очень красивая.

«Такая красивая. Сразу видно, что и сейчас красота настоящая - своя», - прозвучало в комментариях.

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Спортсмен рад пополнению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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