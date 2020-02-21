2020-02-21T12:10:38+03:00
Общество

Дорогой займ: с ФК «Ростов» судебные приставы взыскали 154 миллиона рублей

Донской клуб должен будет вернуть деньги, которые руководство взяло в долг
Дадаян Давид
Поделиться:
Приставы взыщут 154 миллиона рублей с ФК "Ростов"Приставы взыщут 154 миллиона рублей с ФК "Ростов"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Судебные приставы решили взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей. Клуб должен вернуть деньги, которые руководство занимало у донской компании «Донской Табак». Соответствующая информация появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Взыскание средств произошло в рамках разбирательств по делу, когда клуб в 2016 году взял займ на сумму в 64 миллиона рублей. Деньги руководство команды получило от компании Ивана Саввиди и должно было вернуть через несколько месяцев. Однако средства переведены не были.

После этого долг был передан компании «Агроком», которая в свою очередь попыталась вернуть деньги через суд. Интересно, что общая сумма исковых требований — 134 миллиона рублей. Из них 17 миллионов проценты по займу и 53 миллиона неустойка за «просрочку».

Однако ситуация приняла неожиданный поворот. Суд пришел к выводу, что займ был выдан для того, чтобы получить часть корпоративного контроля над клубом. Финансовая выгода была не в приоритете. «Агроком» в свою очередь подал апелляцию и отменил это решение.

В конечном итоге, в январе этого года арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветераны из Ростовской области получат по 25 тысяч рублей ко Дню Победы
В Ростове-на-Дону две новые дорогие появятся в Левенцовке к ноябрю
Дорогой займ: с ФК «Ростов» судебные приставы взыскали 154 миллиона рублей
Ростовский рэпер Баста поздравил своего крестного сына с днем рождения
Анастасия Костенко показала себя в юности
Переводы на 30 млрд рублей в рамках Системы быстрых платежей обеспечил ВТБ
В Ростове неизвестные избили патрулей и скрылись на Lexus
В Ростове на Масленицу перекроют движение транспорта
Знал о мошенниках: дончанин «подарил» злоумышленнику 150 тысяч рублей
Рецидивист из Ростовской области обокрал своего приятеля
В Ростове местный житель предложил изменить маршрут автобуса № 10
За использование изображения «Тачанки» ростовская турфирма заплатит 400 тысяч рублей
Без жвачек, жидкого дыма и мешанины: в Ростовской области запретили продавать детям табачные смеси
Отвратительный запах встревожил жителей Советского района
Стала известная дата премьеры седьмого сезона сериала «Сваты»
В центре Ростова под конец зимы 14 домов остались без отопления
Ростовчане смогут улететь во Владикавказ
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Въезд грузовиков в центр Ростова-на-Дону могут ограничить
Строгая мама: Виктория Лопырева запретила своему сыну смотреть мультики