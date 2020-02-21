Дорогой займ: с ФК «Ростов» судебные приставы взыскали 154 миллиона рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:10:38+03:00

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Судебные приставы решили взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей. Клуб должен вернуть деньги, которые руководство занимало у донской компании «Донской Табак». Соответствующая информация появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Взыскание средств произошло в рамках разбирательств по делу, когда клуб в 2016 году взял займ на сумму в 64 миллиона рублей. Деньги руководство команды получило от компании Ивана Саввиди и должно было вернуть через несколько месяцев. Однако средства переведены не были.

После этого долг был передан компании «Агроком», которая в свою очередь попыталась вернуть деньги через суд. Интересно, что общая сумма исковых требований — 134 миллиона рублей. Из них 17 миллионов проценты по займу и 53 миллиона неустойка за «просрочку».

Однако ситуация приняла неожиданный поворот. Суд пришел к выводу, что займ был выдан для того, чтобы получить часть корпоративного контроля над клубом. Финансовая выгода была не в приоритете. «Агроком» в свою очередь подал апелляцию и отменил это решение.

В конечном итоге, в январе этого года арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU