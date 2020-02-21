В Ростове-на-Дону две новые дорогие появятся в Левенцовке к ноябрю

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:01:37+03:00

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В донской столице власти ищут подрядчика, который сможет выполнить работы по строительству двух дорого в ростовском микрорайоне Левенцовка.

По информации администрации города, исполнителю предстоит построить автомагистраль по улице Ткачева, которая будет расположена на участке от улицы Солженицына до проспекта Маршала Жукова, а также на проспекте Маршала Жукова, от улиц Ткачева до Еляна.

Результаты торгов станут известны уже 28 февраля. Контракт на исполнение работ должен быть подписан до 25 марта. На строительство дорог у подрядчика будет семь месяцев после заключения договора. Таким образом, две новые дороги микрорайон должен будет получить к ноябрю 2020 года.

Согласно официальному документу, стоимость работ по продлению проспекта Маршала Жукова составит почти 114 миллионов рублей. Основную часть суммы - 111 миллионов будут выделены федерацией в рамках государственной программы "Безопасные и качественные дороги". На эти деньги подрядчику предстоит построить магистраль с четырьмя полосами движения, а также специальной полосой для передвижения общественного транспорта и велодорожкой.

Строительство на улице Текучева обойдется еще дороже — в 189,8 миллиона рублей. Планируется, что новая дорога будет четырёхполосной с пространством для общественного транспорта и велосипедов.

На дорожное покрытие, тротуары и земляное покрытие в течение нескольких лет будет действовать гарантия. Так, асфальт будут перекладывать не раньше, чем через пять лет, тротуары - три года, а земляное покрытие - восемь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU