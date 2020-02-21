Ветераны из Ростовской области получат по 25 тысяч рублей ко Дню Победы

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:27:05+03:00

Им также выплатят еще 75 тысяч рублей

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Власти донского региона намерены выделить областного бюджета 41 миллион рублей для выплат донским ветеранам ко Дню Победы. В этом году по всей России отметят 75-летний юбилей. В честь памятной даты каждый фронтовик получит 25 тысяч рублей.

По информации пресс-службы губернатора РО, соответствующие поправки в областной бюджет были внесены на одном из заседаний Заксобрания.

Кроме этих 25 тысяч из бюджета региона ветераны получат единовременные выплаты из федеральной казны. Так, 75 тысяч рублей полагается ветеранам ВОВ, а также по 50 тысяч рублей получат труженики тыла.

Всего в преддверии Дня победы всем ветеранам из Ростовской области будет выплачено порядка 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU