2020-02-21T13:27:05+03:00
Общество

Ветераны из Ростовской области получат по 25 тысяч рублей ко Дню Победы

Им также выплатят еще 75 тысяч рублей
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Ветераны получат около 100 тысяч рублейВетераны получат около 100 тысяч рублейФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Власти донского региона намерены выделить областного бюджета 41 миллион рублей для выплат донским ветеранам ко Дню Победы. В этом году по всей России отметят 75-летний юбилей. В честь памятной даты каждый фронтовик получит 25 тысяч рублей.

По информации пресс-службы губернатора РО, соответствующие поправки в областной бюджет были внесены на одном из заседаний Заксобрания.

Кроме этих 25 тысяч из бюджета региона ветераны получат единовременные выплаты из федеральной казны. Так, 75 тысяч рублей полагается ветеранам ВОВ, а также по 50 тысяч рублей получат труженики тыла.

Всего в преддверии Дня победы всем ветеранам из Ростовской области будет выплачено порядка 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ветераны из Ростовской области получат по 25 тысяч рублей ко Дню Победы
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