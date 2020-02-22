2020-02-22T09:13:39+03:00
Общество

Находящиеся в Китае студенты ДГТУ будут получать образование дистанционно

В календарный учебный график опорного университета внесены соответствующие изменения
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
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Студенты, которые из-за эпидемии коронавируса находятся на родине, смогут получить образование дистанционно. Об этом заявили в Донском государственном техническом университете, где в настоящий момент обучаются 186 китайских студентов. При этом 88 из них в данный момент находятся в КНР. Как добавили в опорном вузе, в Ростовской области нет обучающихся из города Ухань и других населенных пунктов провинции Хубэй.

- Мы находимся на связи со всеми китайскими студентами. Все они оповещены о том, что по окончании каникул обучение начнется в дистанционном формате, - заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Вся учебная программа будет пройдена, мы готовы работать в режиме дистанционного обучения, также будут организованы занятия с преподавателями и в каникулярное время, чтобы обеспечить качество образования.

Напомним, что с 20 февраля временно приостановлен пропуск через государственную границу РФ граждан Китайской Народной Республики, въезжающих на территорию России в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Соответствующее распоряжением Правительства РФ об этом вышло 18 февраля 2020 года. Ранее же, в соответствии с приказом Минобрнауки России «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», обучающимся из Китая каникулы продлили до 2 марта текущего года.

ВАЖНО!

Подробная информация о мерах предосторожности для профилактики коронавируса размещена на сайте ДГТУ и официальных пабликах вуза.

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