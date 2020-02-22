Воспитанники Орловского кадетского казачьего корпуса узнали, как обеспечена энергетическая безопасность страны

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:19:56+03:00

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В канун Дня защитника Отечества в информационном центре Ростовской АЭС впервые с экскурсией побывали воспитанники Орловского кадетского казачьего корпуса (п. Орловский, Ростовской области).

20 учащихся 7-8 классов познакомились с устройством атомной станции, узнали об истории строительства и перспективах развития Ростовской АЭС, атомной энергетики, задали множество вопросов. Кадеты интересовались, что значит плановый ремонт, какое оборудование на АЭС, какова территория станции, какие цифровые технологии применяются на АЭС, что надо сделать, чтобы попасть работать на атомную станцию.

- Мне было очень интересно на экскурсии. – поделился впечатлениями Кирилл Самовик, кадет 7а класса. - Я узнал, что размер урановой таблетки один сантиметр, а на линии 10 сантиметров может уместиться миллиард атомов. И человек управляя этими мельчайшими частицами, извлекает из них огромную энергию. Ростовская АЭС действительно важное предприятие для страны, ведь оно круглосуточно обеспечивает нас электроэнергией. Я бы хотел работать на атомной станции.

Не только кадеты, но и сопровождающие их взрослые получили впечатления от поездки в Волгодонск.

- Поразили масштабность производства и огромный объем выработки электроэнергии – с начала года атомная станция уже выработала 4 млрд кВт.ч электроэнергии. - рассказала Ольга Каменцева, учитель физики. - Что касается наших кадетов, то они - будущие защитники Отечества воспитываются достойными и образованными людьми. В информационный центр атомной станции их привело желание получить более глубокие знания об АЭС, в том числе, как мощного источника для получения энергии в регионе.