В Ростовской области при ДТП на трассе пострадали три человека

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:02:38+03:00

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека оказались в больнице. Сейчас они находятся под присмотром врачей. Информацию сообщили в региональном ГИБДД.

По официальным данным, авария случилась днем в Аксайском районе. 35-летний водитель за рулем «Мазда 6» двигался по пути к поселку Камышеваха. В какой-то момент он отвлекся и не заметил, как выехал на полосу встречного движения, на которой была «Тайота Камри». Когда он увидел опасность, было уже поздно.

Столкновение произошло примерно в 13:30. Приехавшие на место врачи, госпитализировали водителя и двух пассажиров «Тайоты». Среди них 15-летняя девочка и двое взрослых: женщина 62-лет и 65-летний мужчина.

- Пострадавших доставили в больницу. Водитель «Мазды» не стал обращаться за медицинской помощью, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU