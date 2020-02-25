Сильный ветер в Ростове спровоцирует подтопления

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:53:21+03:00

Дон может выйти из берегов

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Усиление ветра в донской столице может привести к подтоплениям.

Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реке Дон до конца суток 24 и 25 февраля. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Из-за сильного ветра, скорость которого порывами составит до 18-20 метров в секунду, есть вероятность ветрового нагона воды в устье реки Дон. В районе Ростова и Аксая вода в реке достигнет неблагоприятной отметки в 30-50 сантиметров, а возле Азова и вовсе превысит ее.

- Из-за сильного ветра возможны подтопления низменных и прибрежных территорий и дорог, обрывы электропроводов, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, - сообщили в ведомстве.

Жителей Ростова попросили быть внимательными и не оставлять автомобили и коляски под деревьями.

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Будет сильно понижена видимость на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU