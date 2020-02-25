«Ростов» обыграл «Краснодар» в Испании

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:05:23+03:00

Решающий мяч отправился в ворота противников за 3 минуты до конца игры

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Игроки футбольного клуба «Ростов» со счетом 1:0 одержали победу над «Краснодаром» в заключительном матче зимнего сбора в Испании, сообщила пресс-служба донской команды.

В первом тайме командам не удалось забить гол. Единственный победный мяч отправил в ворота соперников полузащитник желто-синиз Роман Еременко. Решающий мяч оказался в воротах кубанской команды всего за три минуты до конца матча.

Стоит отметить, что третий контрольный матч на заключительном зимнем сборе в Испании прошел 23 февраля. После завершения зимних сборов «Ростов» сыграет против грозненского «Ахмата» на чемпионате России.

У ростовской команды есть шанс улучшить свое положение в рейтинге РПЛ. Сейчас клуб занимает третье место, уступая 11 очков питерскому клубу «Зенит» и одно очко «Краснодару».

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ИСТОЧНИК KP.RU