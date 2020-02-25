2020-02-25T10:34:18+03:00
Общество

Вратарь ГК «Ростов-Дон» Анна Седойкина стала лучшей в матче с «Мецем»

За нее проголосовали болельщики
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Вратарь «Ростов-Дон» Анна Седойкина. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"Вратарь «Ростов-Дон» Анна Седойкина. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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Голкипер гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала 35-летняя Анна Седойкина лучшим игроком матча с «Мецем».

За спортсменку проголосовали фанаты на официальном сайте гандбольного клуба.

За вратаря Анну Седойкину отдали свои голоса почти 76% болельщиков. Следом за ней идут Юлия Манагарова с 25% и вратарь Анна Вяхирева — 18%. Продуманные действия вратаря ростовчанок Анны Седойкиной позволили гандбольному клубу «Ростов-Дон» сыграть на равных с французской командой «Мец».

Матч «Ростов-Дон» против «Меца» завершился поражение дончанок. Встреча окончилась со счетом 24:29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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