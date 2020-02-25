Вратарь ГК «Ростов-Дон» Анна Седойкина стала лучшей в матче с «Мецем»
Голкипер гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала 35-летняя Анна Седойкина лучшим игроком матча с «Мецем».
За спортсменку проголосовали фанаты на официальном сайте гандбольного клуба.
За вратаря Анну Седойкину отдали свои голоса почти 76% болельщиков. Следом за ней идут Юлия Манагарова с 25% и вратарь Анна Вяхирева — 18%. Продуманные действия вратаря ростовчанок Анны Седойкиной позволили гандбольному клубу «Ростов-Дон» сыграть на равных с французской командой «Мец».
Матч «Ростов-Дон» против «Меца» завершился поражение дончанок. Встреча окончилась со счетом 24:29.
ИСТОЧНИК KP.RU