2020-02-25T11:27:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП с легковушкой

Она переходила дорогу в неположенном месте
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Авария произошла на Сельмаше. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Авария произошла на Сельмаше. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В донской столице женщина попала под колеса легковушки. Авария произошла накануне вечером на проспекте Сельмаш. Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, ДТП произошло около 18:30. Автомобилист за рулем Skoda Octavia в районе дома №2 сбил женщину.

В результате произошедшей аварии женщина-пешеход была доставлена в больницу. Пострадавшая получила незначительные травмы и после осмотра врачей была оправлена домой.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24