В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП с легковушкой

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:27:57+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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В донской столице женщина попала под колеса легковушки. Авария произошла накануне вечером на проспекте Сельмаш. Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, ДТП произошло около 18:30. Автомобилист за рулем Skoda Octavia в районе дома №2 сбил женщину.

В результате произошедшей аварии женщина-пешеход была доставлена в больницу. Пострадавшая получила незначительные травмы и после осмотра врачей была оправлена домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU