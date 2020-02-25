Ростовского блогера Гаспара Авакяна задержали за нецензурную брань

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:47:29+03:00

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В донской столице сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Гаспара Авакяна, который якобы ругался матом в общественном месте.

По словам представителя Виталия Митрофанова, Гаспара Авакяна задержали накануне, 24 февраля. Ростовского блогера отвезли в отдел полиции № 4. Суд должен состоятся 25 февраля.

- Санкции этой статьи (20.1 КоАП) предусматривают штраф или 15 суток. Это мелкое хулиганство. Материалы дела я еще не видел, поэтому точно ничего сказать не могу, - отметил представитель ростовского блогера Виталий Митрофанов.

Он попросил неравнодушных людей прийти в суд и поддержать блогера, которого обвиняют еще и в четырех случаях вымогательства. Гаспар Авакян снимал нарушения ПДД автомобилистами, а также сотрудниками правоохранительных органов, чиновников и выкладывал на свой канал в Youtube. В итоге в мае прошлого года на него завели уголовное дело за вымогательство. По материалам дела, блогер требовал от 30 до 200 тысяч рублей, чтобы не размещать в интернете компрометирующее видео. Блогер свою причастность к преступлениям не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU