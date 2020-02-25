В основной состав ростовского ФК СКА вошел 16-летний футболист Расул Гыстаров
В ростовском СКА произошли кадровые изменения. Основной состав клуба пополнился 16-летним игроком. Как сообщает пресс-служба команды,новичок Расул Гыстаров будет играть за «армейцев» на позиции полузащитника.
Спортсмен выступал за ростовскую «Академию имени Виктора Понедельника».
Начало карьеры в ростовском СКА даст возможность футболисту показать свое мастерство. Впрочем, болельщики к юному парню в основном составе команды отнеслись скептически. Поклонники отмечают, что футболист выглядит младше своих лет.
Ранее ФК СКА покинули 21-летний Максим Скрынник и 22-летний Роман Романов. Они выступали за ростовский клуб почти два года. Недавно состав донского клуба пополнился четырьмя новыми игроками. Состав клуба вошли футболисты: Андрей Демченко, Иван Костылев, Анзор Ашев и Александр Насташев.
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ИСТОЧНИК KP.RU