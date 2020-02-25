"Зажгли не по-детски!": В ростовском стриптиз-баре произошло короткое замыкание

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:06:21+03:00

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Минувшей ночью в ростовский стриптиз-бар, который расположен на Черепахина, 243, вызывали пожарных. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в здании произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

- На место выезжали четыре пожарных расчета. Никто не пострадал, - отметил в ведомстве.

По словам очевидцев, все сотрудников заведения и посетителей из здания эвакуировали в срочном порядке. После этого помещения обследовали специалисты.

Произошедшее стало широко обсуждаться в социальных сетях. В комментариях к публикации люди стыли активно делиться своими версиями произошедшего и обсуждать эвакуацию из здания стриптиз клуба. Многим ситуация показалась забавной и они стали шутить на эту тему: «Зажгли не по-детски!», «Неужели у них настолько зажигательные танцы», «Горячая вечеринка», «Неожиданное окончание вечера», «Вечеринка с огоньком!».

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ИСТОЧНИК KP.RU