В Ростове ураганный ветер повалил деревья
В Ростове из-за ураганного ветра на одной из улиц рухнуло дерево.
Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, на улице Первомайской. При падении дерево повредило частный дом и провода. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, потому что в это время жильцов не было дома.
- Подобные ЧП случились и в других районах. Упавшее на улице Мечникова дерево оставило людей без уличного освещения, а в переулке Университетском дерево рухнуло на проезжую часть, оборвав ЛЭП, - сообщили в управлении ГО и ЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU