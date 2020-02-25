2020-02-25T21:31:28+03:00
Происшествия

В Ростове ураганный ветер повалил деревья

В результате ЧП никто не пострадал
Виктория Никитина
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В Ростове упало дерево. Фото: соцсетиВ Ростове упало дерево. Фото: соцсети
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В Ростове из-за ураганного ветра на одной из улиц рухнуло дерево.

Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, на улице Первомайской. При падении дерево повредило частный дом и провода. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, потому что в это время жильцов не было дома.

- Подобные ЧП случились и в других районах. Упавшее на улице Мечникова дерево оставило людей без уличного освещения, а в переулке Университетском дерево рухнуло на проезжую часть, оборвав ЛЭП, - сообщили в управлении ГО и ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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