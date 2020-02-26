Новый корпус ЦГБ ростовским властям обойдется в 3-4 миллиарда рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:33:55+03:00

Глава города Алексей Логвиненко заявил, что за эти средства на территории больницы появится новое здание

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Строительство нового корпуса Центральной городской больницы в Ростове-на-Дону обойдется в 3-4 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава города Алексей Логвиненко на прошедшем 43-м заседании ростовской думы.

По его словам, власти планируют отказаться от идея сотрудничать с крупными компаниями по этому вопросу.

- Если бы мы работали над строительством совместно с бизнесом, то не смогли бы получить федеральную помощь. В конечном итоге это стало бы непосильной ношей, - отметил глава города.

Именно поэтому территорию, на которой находится ЦГБ, отмежевали и разделили на несколько частей. Дело в том, что шесть старых корпусов являются объектами культурного наследия и на их земле строить нельзя. Для решения этой проблемы был выделен отдельный участок под возведение ещё одного здания.

Далее произойдет корректировка проекта, а после власти будут искать средства на его реализацию.

- Мы расчитываем на сумму от трех до четырех миллиардов рублей. Есть вероятность, что сможем войти в национальный проект и получить финансирование, - отметил Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU