«Хакатон Spring DSTU 2020»: Школьников и студентов юга России приглашают присоединиться к команде

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:31:39+03:00

Форум пройдет с 20 по 22 марта в опорном университете

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В Ростове-на-Дону в промышленном коворкинге ДГТУ «Garaж» состоится форум программных разработчиков в сфере IT-технологий в формате 48 часов непрерывной проектной работы. Мероприятие пройдет 20-22 марта. А принять в нем участие могут школьники, студенты ссузов и вузов Ростовской области и юга России.

Известно, что событие направлено на развитие навыков программирования, популяризацию различных разработок в индустриях IT, SMM, Design, инженерной деятельности, а также на освоение азов реализации стартап-проектов, обмен знаниями и поиск инвесторов для собственных проектов.

Инициативу опорного вуза уже поддержали министерство информационных технологий и связи Ростовской области, а также партнеры опорного вуза - «Центр-инвест», Югпромавтоматизация, DBI, DDoS Guard, Full HP, BaseAlt, InfoTeCS, Лаборатория Касперского, Код безопасности. По традиции, их специалисты проведут мастер-классы, поделятся практическим опытом использования IT, SMM и design-сфер с активистами форума.

Кроме того, жюри, состоящее из экспертов в этой отрасли, определит лучшие проекты. А призовой фонд составит 150 тысяч рублей.

Участие в форуме бесплатное - правда, для этого надо предварительно зарегистрироваться на сайте Хакатона Spring DSTU 2020. Там, к слову, уже зарегистрировалось более 250 участников из высших и средне-специальных учебных заведений Ростовской области.

КОНКРЕТНО

Расписание хакатона

20 марта

18:00 – Торжественное открытие форума. Представление технических кейсов от партнеров мероприятия

21 марта

10:00 – Мастер-класс от компании-партнера DBI

16:00 – Мастер-класс Южной школы программирования и RnD Soft

22 марта

11:00 – Мастер-класс от Управления развития ИТ ПАО КБ «Центр-инвест»

16:00 – Презентация решений технических кейсов команд-участников

19:00 – Подведение итогов

19:30 – Объявление победителей, торжественное закрытие форума

КСТАТИ

Подробные сведения – в группе VK и на сайте хакатона.