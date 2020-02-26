«Хакатон Spring DSTU 2020»: Школьников и студентов юга России приглашают присоединиться к команде
В Ростове-на-Дону в промышленном коворкинге ДГТУ «Garaж» состоится форум программных разработчиков в сфере IT-технологий в формате 48 часов непрерывной проектной работы. Мероприятие пройдет 20-22 марта. А принять в нем участие могут школьники, студенты ссузов и вузов Ростовской области и юга России.
Известно, что событие направлено на развитие навыков программирования, популяризацию различных разработок в индустриях IT, SMM, Design, инженерной деятельности, а также на освоение азов реализации стартап-проектов, обмен знаниями и поиск инвесторов для собственных проектов.
Инициативу опорного вуза уже поддержали министерство информационных технологий и связи Ростовской области, а также партнеры опорного вуза - «Центр-инвест», Югпромавтоматизация, DBI, DDoS Guard, Full HP, BaseAlt, InfoTeCS, Лаборатория Касперского, Код безопасности. По традиции, их специалисты проведут мастер-классы, поделятся практическим опытом использования IT, SMM и design-сфер с активистами форума.
Кроме того, жюри, состоящее из экспертов в этой отрасли, определит лучшие проекты. А призовой фонд составит 150 тысяч рублей.
Участие в форуме бесплатное - правда, для этого надо предварительно зарегистрироваться на сайте Хакатона Spring DSTU 2020. Там, к слову, уже зарегистрировалось более 250 участников из высших и средне-специальных учебных заведений Ростовской области.
КОНКРЕТНО
Расписание хакатона
20 марта
18:00 – Торжественное открытие форума. Представление технических кейсов от партнеров мероприятия
21 марта
10:00 – Мастер-класс от компании-партнера DBI
16:00 – Мастер-класс Южной школы программирования и RnD Soft
22 марта
11:00 – Мастер-класс от Управления развития ИТ ПАО КБ «Центр-инвест»
16:00 – Презентация решений технических кейсов команд-участников
19:00 – Подведение итогов
19:30 – Объявление победителей, торжественное закрытие форума
КСТАТИ
Подробные сведения – в группе VK и на сайте хакатона.