2020-02-26T13:15:16+03:00
Общество

Автомобилист сбил школьницу в Ростовской области

Пострадавшую доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавшую доставили в больницуПострадавшую доставили в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Авария с участием 12-летней девочки произошла в Шахтах в среду, 26 февраля. ДТП произошло на проспекте Карла Маркса, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пострадавшая направлялась в школу. Автомобилист совершил наезд на ребенка около 08:20 в районе дома № 109. 31-летний мужчина, управляя Lada Granta, сбил школьницу, которая переходила дорогу по линии перекрестка. В результате ДТП подросток получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Сотрудники регионального ГИБДД просят родителей регулярно напоминать мальчишкам и девчонкам правила безопасного перехода проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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