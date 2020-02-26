2020-02-26T14:35:59+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону на Масленицу ограничат движение транспорта

На нескольких участках стартуют ремонтные работы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В последний день празднования Масленицы будет ограничено движение транспортаВ последний день празднования Масленицы будет ограничено движение транспортаФото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье, 1 марта, автомобилистам придется заранее продумывать маршрут перемещения по центру города. В последний день празднования Масленицы ограничат движение по проспекту Чехова. Как сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, закроют проезд с 7:00 на участке от Пушкинской до Суворова. Возобновится движение по Чехова только около 22:00.

В этот же день специалисты приступят к ремонту моста через реку Темерник на улице Зоологической. На время ремонтных работ движение на этом участке дороги сделают реверсивным. Водителям придется терпеть неудобства до 30 июня.

1 марта будет ограничено движение по Шолохова по одной полосе в каждом направлении. Это вызвано строительством подземного пешеходного перехода на пересечении Шолохова и Кривошлыковского. Изменения коснутся участке улицы между домами №130 и № 140. Строительные работы должны быть завершены к августу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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