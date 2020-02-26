Ростовчанин пытался передать другу в колонию сигареты с наркотиками

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:29:59+03:00

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Житель донской столицы оставил своего друга без долгожданной посылки. Ростовчанин собрал для друга передачку, в которой были сигареты с наркотиками.

Во время досмотра содержимого посылки на имя одного из осужденных, в сигаретах, сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета, предположительно наркотического содержания, общей массой около 12 грамм.

- Найти запрещенный предмет помог специалист кинолог со служебной собакой Радой, которая и указала на наличие наркосодержащих веществ, - сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Сейчас по данному факту проводится проверка, изъятое вещество и задержанный гражданин переданы сотрудникам полиции.

Ростовчанина грозит наказание по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, покупка, изготовление психотропных веществ или их аналогов). В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU