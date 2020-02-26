В Ростовской области пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:25:42+03:00

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С 29 февраля по 5 марта на Дону будет проходить региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его цель - повышение престижа и совершенствование рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также совершенствование квалификационных стандартов для специалистов с учетом национальных и международных требований к профкомпетенциям.

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ УЧАСТНИКАМ - ПЯТЬ ЛЕТ

Так, состязания развернутся на базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления, где соберутся 110 конкурсантов из 43 образовательных учреждений не только Ростовской области, но и других городов России. Они будут соревноваться по компетенциям: администрирование отеля, геодезия, парикмахерское искусство, поварское дело, ресторанный сервис, спасательные работы, холодильная техника и системы кондиционирования и графический дизайн.

Кроме того, впервые здесь же пройдут и соревнования BabySkills среди дошкольных образовательных учреждений Дона. Так, девять юных конкурсантов в возрасте от 5 до 7 лет будут соревноваться по профессиональной компетенции «Ресторанный сервис». Конкурс включает в себя выполнение заданий, связанных с осведомленностью участника о профессии «Специалист ресторанного сервиса», сервировка стола и встреча гостей.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА И ПАРК ПРОФЕССИЙ

А вот соревнования JuniorSkills предназначены для конкурсантов возрастной категории «16 лет и моложе». Так, 15 человек из школ Новочеркасска, которые овладевают навыками в выбранной компетенции «Геодезия» и «Холодильная техника и системы кондиционирования», уже получают раннюю предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и своего места в жизни.

Будет и состязание специалистов «Навыки мудрых» в возрастной категории 50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». В нем примут участие пять конкурсантов, которые продемонстрируют интерес и способности людей данной возрастной категории к обучению и переквалификации.

Запланированы также деловая программа, презентация молодежных клубов «Донцы», «Юнармия», волонтерского отряда, ранняя профориентация для детей дошкольного возраста «Играем – профессию выбираем» с участием агитбригады колледжа «Дорожный патруль», «Парк профессий».

КРУГЛЫЙ СТОЛ И МАСТЕР-КЛАСС

А на площадке Донского строительного колледжа свое мастерство по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» и «Электромонтаж» покажут 23 участника.

В программу соревнований включены мастер-класс компании ООО НПО «Фабрика-Красок», круглый стол, научно-практическая конференция, а также проведение профориентационной работы.

Известно, что поддержку в проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» оказывают администрации Ростовской области и региональное министерство общего и профессионального образования.

ВАЖНО!

Конкурсные площадки расположены по адресу: г. Новочеркасск, ул. Александровская, 109 (НКПТиУ) и пр-т Платовский, 94 (ДСК).

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