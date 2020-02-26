2020-02-26T15:30:16+03:00
Общество

В Ростовской области 18 офисов ВТБ работают по безбумажной технологии

А до конца марта новый сервис будет доступен в 34 региональных отделениях
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В Ростовской области по безбумажной технологии работают 18 офисов ВТБ. Новый сервис позволяет клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. Известно, что уже до конца марта сервис будет доступен в 34 региональных отделениях банка.

- ВТБ использует безбумажную технологию с октября прошлого года, - рассказал руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц. - Сотрудник формирует операцию в системе банка и направляет электронный документ на подписание пользователю в ВТБ-Онлайн. Клиент получает смс/push сообщение со ссылкой, авторизуется в мобильном банке стандартным образом и попадает на страницу с оформляемой операцией. Там он видит основные условия операции, а также сам договор в электронном формате. После ознакомления клиент может в ВТБ-Онлайн подтвердить операцию ПЭП (простой электронной подписи, - прим. автр.). Сформированный документ хранится в электронном архиве и в любой момент времени доступен для просмотра пользователю. К слову, по новой технологии уже работают более 800 офисов по всей стране.

Сейчас в ВТБ можно оформить по такой технологии порядка 70% банковских услуг. В них входят все основные операции по кредитам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам и другие. В текущем году их перечень будет расширен – появятся платежи и переводы.

В банке уже подсчитали, что к 2022 году экономия на печати документов превысит 130 млн рублей, за счет хранения и транспортировки – 17,6 млн и 5,5 млн рублей соответственно. При этом безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного документа, а также надежной системы хранения данных, ПЭП и электронных документов.

- Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой, - добавил Мигель Маркарянц.

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