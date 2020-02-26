В ростовских автобусах установят камеры фиксации нарушений ПДД
В донской столице несколько маршрутов городского транспорта оборудуют специальными камерами. Устройства будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Благодаря этим мерам власти рассчитывают улучшить ситуацию на ростовских дорогах.
- Это позволит следить за соблюдением правил дорожного движения и фиксировать нарушения, допущенные автомобилистами,- отметили в правительстве донского региона.
Сейчас рассматривается вопрос о контроле транспортных потоков при помощи регулировки светофоров, установленных в городе.
После установки на автобусы камер специалисты смогут штрафовать водителей, которые выезжают на полосы, предназначенные для проезда общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU