2020-02-26T15:37:43+03:00
Общество

В ростовских автобусах установят камеры фиксации нарушений ПДД

Власти хотят улучшить ситуацию на дорогах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автобусы оборудуют камерами фиксации нарушений ПДДАвтобусы оборудуют камерами фиксации нарушений ПДДФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донской столице несколько маршрутов городского транспорта оборудуют специальными камерами. Устройства будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Благодаря этим мерам власти рассчитывают улучшить ситуацию на ростовских дорогах.

- Это позволит следить за соблюдением правил дорожного движения и фиксировать нарушения, допущенные автомобилистами,- отметили в правительстве донского региона.

Сейчас рассматривается вопрос о контроле транспортных потоков при помощи регулировки светофоров, установленных в городе.

После установки на автобусы камер специалисты смогут штрафовать водителей, которые выезжают на полосы, предназначенные для проезда общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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