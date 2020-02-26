2020-02-26T15:59:50+03:00
Общество

Предприниматели Центрального рынка Ростова-на-Дону сбрасывали пищевые отходы в контейнеры жителей

Материал: ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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Сотрудники управления экоконтроля регионального оператора ГК «Чистый город» «поймали» предпринимателей Центрального рынка Ростова-на-Дону, сбрасывающих пищевые отходы на контейнерную площадку жителей на пер. Гвардейском.

В ходе проверки сотрудники управления экоконтроля выявили, что у предпринимателей Центрального рынка заключен договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с отходами. Однако в целях экономии предприимчивые представители бизнеса часть образованных в результате деятельности отходов распределяли на площадки многоквартирных домов, вызывая перенакопления.

- Естественно, от подобных действий, страдает санитарное состояние площадок, контейнеры быстро заполняются, - комментирует руководитель Управления экоконтроля Роман Федченко. – Хорошо, когда бдительные граждане фиксируют сами такие нарушения и направляют нам, это позволяет более оперативно выявлять и наказывать таких горе-предпринимателей.

Подобные рейды инспекторы регоператора проводят регулярно, именно в данной сфере наблюдается наибольшее число эконарушений. Как показывает практика, гораздо проще сбросить отходы на ближайшую контейнерную площадку, чем везти на предусмотренные законом места.

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