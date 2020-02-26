Жена Басты рассказала о прибавлении в семействе
Супруга популярного рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, поделилась радостной новостью. В семье звездной пары появился новый член семьи — котенок.
-Знакомьтесь, Фаина, Фаня, она же фИфа, – сообщила жена Басты.
Этому событию оказались рады не все. Так, кошка Нюся, у которой даже есть свой собственный аккаунт в Instagram, оказалась совсем не готова делить любовь хозяев. Некогда милая и добрая кошка превратилась в ершистую и шипящую котяру. Маленького котенка Нюся восприняла в штыки.
Поклонники Василия Вакуленко принялись обсуждать нового члена семьи. Подписчики посчитали Фаину милой и даже захотели приобрести себе такого же питомца: «Теперь по классике жанра люди добрые должны вам написывать: «когда за третьей?», «Боже, какая сладкая, как игрушка! Ну все, я тоже загорелась», «Теперь у каждой дочки по кошке?», «На секунду показалось , что какой то малыш», «Сына Вам надо, а не котенка».
Рэпер Василий Вакуленко не упустил возможности сфотографироваться с новым членом семьи. Снимок с Бастой многим показался милым и душевным.
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ИСТОЧНИК KP.RU