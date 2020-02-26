2020-02-26T16:19:38+03:00
Общество

Жена Басты рассказала о прибавлении в семействе

Поклонники поздравляют пару с пополнением [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Супруги воспитывают двоих детей. Фото: Instagram Елена ПинскаяСупруги воспитывают двоих детей. Фото: Instagram Елена Пинская
Изменить размер текста:

Супруга популярного рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, поделилась радостной новостью. В семье звездной пары появился новый член семьи — котенок.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Баста сфотографировался с новым членом семьи
16978 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

-Знакомьтесь, Фаина, Фаня, она же фИфа, – сообщила жена Басты.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Баста с супругой и Дочками
35797 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Этому событию оказались рады не все. Так, кошка Нюся, у которой даже есть свой собственный аккаунт в Instagram, оказалась совсем не готова делить любовь хозяев. Некогда милая и добрая кошка превратилась в ершистую и шипящую котяру. Маленького котенка Нюся восприняла в штыки.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Нюся недовольна изменениями
6951 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники Василия Вакуленко принялись обсуждать нового члена семьи. Подписчики посчитали Фаину милой и даже захотели приобрести себе такого же питомца: «Теперь по классике жанра люди добрые должны вам написывать: «когда за третьей?», «Боже, какая сладкая, как игрушка! Ну все, я тоже загорелась», «Теперь у каждой дочки по кошке?», «На секунду показалось , что какой то малыш», «Сына Вам надо, а не котенка».

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Супруга Басты с дочками
14219 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Рэпер Василий Вакуленко не упустил возможности сфотографироваться с новым членом семьи. Снимок с Бастой многим показался милым и душевным.

elena_pinskayavakulenkoelena_pinskayavakulenko
Семья Басты
19569 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баста погасил коммунальный долг ростовского спортклуба, из-за которого могли выселить детей и тренера

Рэпер перечислил на счет общественной организации 210 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жена Басты рассказала о прибавлении в семействе
Предприниматели Центрального рынка Ростова-на-Дону сбрасывали пищевые отходы в контейнеры жителей
В ростовских автобусах установят камеры фиксации нарушений ПДД
В Ростовской области 18 офисов ВТБ работают по безбумажной технологии
В Ростовской области пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Ростовчанин пытался передать другу в колонию сигареты с наркотиками
В центре Ростова-на-Дону на Масленицу ограничат движение транспорта
Подарок к юбилею Победы: судебные приставы забрали из квартиры ростовского ветерана два телевизора
Автомобилист сбил школьницу в Ростовской области
«Хакатон Spring DSTU 2020»: Школьников и студентов юга России приглашают присоединиться к команде
Следственный комитет проверит полицейского из Ростовской области, который ранил девочку из травмата
Новый корпус ЦГБ ростовским властям обойдется в 3-4 миллиарда рублей
В Ростове обнаружили дом настоящей Золушки
В Ростове задержали наркодилера с крупной партией героина
Труп жительницы Красноярска обнаружили на трассе в Ростовской области
Пожилую женщину с рубцами на шее разыскивают в Ростовской области
В Ростове ураганный ветер повалил деревья