Жена Басты рассказала о прибавлении в семействе

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:19:38+03:00

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Супруга популярного рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, поделилась радостной новостью. В семье звездной пары появился новый член семьи — котенок.

elena_pinskayavakulenko Баста сфотографировался с новым членом семьи

-Знакомьтесь, Фаина, Фаня, она же фИфа, – сообщила жена Басты.

elena_pinskayavakulenko Баста с супругой и Дочками

Этому событию оказались рады не все. Так, кошка Нюся, у которой даже есть свой собственный аккаунт в Instagram, оказалась совсем не готова делить любовь хозяев. Некогда милая и добрая кошка превратилась в ершистую и шипящую котяру. Маленького котенка Нюся восприняла в штыки.

elena_pinskayavakulenko Нюся недовольна изменениями

Поклонники Василия Вакуленко принялись обсуждать нового члена семьи. Подписчики посчитали Фаину милой и даже захотели приобрести себе такого же питомца: «Теперь по классике жанра люди добрые должны вам написывать: «когда за третьей?», «Боже, какая сладкая, как игрушка! Ну все, я тоже загорелась», «Теперь у каждой дочки по кошке?», «На секунду показалось , что какой то малыш», «Сына Вам надо, а не котенка».

elena_pinskayavakulenko Супруга Басты с дочками

Рэпер Василий Вакуленко не упустил возможности сфотографироваться с новым членом семьи. Снимок с Бастой многим показался милым и душевным.

elena_pinskayavakulenko Семья Басты

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ИСТОЧНИК KP.RU