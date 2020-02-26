2020-02-26T17:00:50+03:00
Общество

«Выход есть!»: Жителям ЗЖМ Ростова предложили пересесть на электрички во время ремонта моста Малиновского

Реконструкция моста Малиновского осложнит дорожную обстановку на ЗЖМ
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Жителям Западного на время реконструкции моста Малиновского предложили ездить на работу на электричкеЖителям Западного на время реконструкции моста Малиновского предложили ездить на работу на электричкеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ростовские власти признали, что работы по реконструкции моста Малиновского создадут транспортные неудобства в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. Горожанам предложили ездить на работу на электричках.

- Администрации Ростова-на-Дону и ГИБДД нужно принять дополнительные меры по организации движения на весь срок строительства», - сказал глава минтранса Ростовской области Андрей Иванов.

Власти задумались об информировании людей о перекрытии движения, а также разработке возможных объездных маршрутов на период ремонтных работ.

Масштабная реконструкция моста на Малиновского уже стартовала. Специалисты буду строго следить за соблюдением сроков. Работы по реконструкцию проведут в несколько этапов. Сначала рядом с действующим путепроводом построят мост-дублер из трех полос. Когда он будет готов, движение транспорта перенесут на него, а старый мост начнут ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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