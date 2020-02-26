Минприроды озвучило причину массовой гибели рыбы в реке Дон

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:22:46+03:00

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Стала известна причина массовой гибели рыбы в реке Дон. Министерство природы Ростовской области пришло к выводу, что всему виной незаконные действия браконьеров. Горе-рыбаки выбросили лишнюю рыб в реку, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

- В министерство поступили результаты обследования воды, донных отложений и погибшей рыбы. Они подтвердили первоначальную версию о том, что погибшая рыба — это улов, выброшенный в реку, - отмечено в сообщении ведомства.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", жители Западного жилого массива, проживающие неподалеку от улицы Портовой, обнаружили на берегу Дона десятки мертвых тушек рыбы, разбросанной по берегу реки. Неравнодушные ростовчане пытались спасти рыб, которые еще дышали и отправляли их в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU